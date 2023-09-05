ГУР розкрило деталі операції з Мі-8: є два варіанти, що буде з пілотом далі

Операція "Синиця" стала великою комплексною роботою, підготовка до якої тривала кілька місяців

Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало багато цінної інформації завдяки спецоперації "Синиця", під час якої російський пілот перегнав бойовий гелікоптер разом із екіпажем Мі-8 в Україну.

Ця операція викликала великий резонанс також за межами України. Про це представник ГУР Андрій Юсов сказав на прес-конференції у Media Center Ukraine, пише "Суспільне".

"Це справді надважлива і надскладна операція, яка має принципове значення для сил безпеки та оборони, а також матиме тривалі наслідки для держави-агресора, для її морально-психологічного стану, а також для його сектору безпеки та оборони. Адже в результаті операції вдалося отримати надзвичайно важливу інформацію про авіацію та багато інших деталей, які допоможуть нам захищати наше небо та знищувати ворога", — сказав він.

Андрій Юсов також наголосив, що це була складна комплексна робота, на яку пішло кілька місяців. Зокрема, українські спецслужби ретельно перевірили пілота Максима Кузьмінова.

"Коли офіційно Україна закликає росіян переходити на наш бік разом з технікою — це не пропаганда. Це ж не брехня. Це правда. І ось ми бачимо наочно реалізацію цього проекту. Звичайно, весь комплекс заходів абсолютно різноманітних застосувань для того, щоб переконатися, що йдеться не про ворожу гру, не про контргру, а про реалізацію нашої операції та про справжні наміри пілота з того боку", — пояснив представник ГУР.

За виконану роботу Максим Кузьмінов отримає передбачену законом винагороду за добровільно передану ЗСУ техніку окупантів. Водночас він отримає захист та нові документи.

"Максим зараз вільна людина у вільній країні. Наскільки відомо, він має намір приєднатися до сектору безпеки та оборони України й надалі протидіяти російській військовій агресії у війні. Але, перш за все, це його рішення. Рішення людини, яка зробила свій свідомий вибір", — додав Юсов.

Своєю чергою, російський пілот розповів, що сам вийшов на контакт з українською стороною. За проведення операції йому запропонували виплати, безпеку для нього та всієї родини, а також нові документи. Сім’я підтримала його рішення. Наразі вона знаходиться на території України.

Для себе хлопець вирішив, що те, що робить росія на території України, є злочином і він не хоче брати в цьому участі. У ході повномасштабної війни він займався перевезенням військ чи вантажів. Однак, за словами пілота, він не завдав ударів по Україні.

"Так, у мене в росії залишився літак, відносно непогана зарплата, дві квартири, майже пенсія — мене багато по суті там тримало. Але для мене це не має значення. Для мене головне не брати участі в цьому", — сказав пілот.

Він розповів, що був підписаний на сторінки ГУР, де побачив під постами контакти та звернувся за ними. Далі було створено секретний чат, у якому упродовж пів року йшли обговорення безпечних маршрутів.

"І власне 9 серпня відбувся переліт. У мене відбулася заявка на виліт. Тобто я не просто викрав гелікоптер, а офіційно його прогнав з точки А до точки Б", — сказав Кузьмінов.

До речі, Максим Кузьмінов не виключає переїзду до Європи разом із батьками. Він каже, що обов’язково подумає над цим, і зараз для нього відкрито багато шляхів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час пресконференції Максим Кузьмінов розповів, як умовляв екіпаж вертольота здатися українській стороні. Проте ті злякалися такої пропозиції й навіть почали виявляти агресію.