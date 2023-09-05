ГУР раскрыло детали операции с Ми-8: есть два варианта, что будет с пилотом дальше

Операция "Синица" стала большой комплексной работой, подготовка к которой шла несколько месяцев

Главное управление разведки Министерства обороны Украины получило много ценной информации благодаря спецоперации "Синица", в ходе которой российский пилот перегнал боевой вертолет вместе с экипажем Ми-8 в Украину.

Эта операция вызвала большой резонанс также и за пределами Украины. Об этом представитель ГУР Андрей Юсов сказал на пресс-конференции в Media Center Ukraine, пишет "Суспільне".

"Это действительно сверхважная и сверхсложная операция, которая имеет принципиальное значение для сил безопасности и обороны, а также будет иметь длительные последствия для государства-агрессора, для его морально-психологического состояния, а также для его сектора безопасности и обороны. Ведь в результате операции удалось получить чрезвычайно важную информацию об авиации и многих других деталях, которые помогут нам защищать наше небо и уничтожать врага", — сказал он.

Андрей Юсов также подчеркнул, что это была сложная комплексная работа, на которую ушло несколько месяцев. В частности, украинские спецслужбы тщательно проверили самого пилота Максима Кузьминова.

"Когда официально Украина призывает россиян переходить на нашу сторону вместе с техникой — это ведь не пропаганда. Это же не ложь. Это правда. И вот мы видим наглядно реализацию этого проекта. Конечно, весь комплекс мер абсолютно разнообразных применений для того, чтобы убедиться, что речь идет не о вражеской игре, не о контригре, а о реализации нашей операции и об истинных намерениях пилота с той стороны", — пояснил представитель ГУР.

За проделанную работу Максим Кузьминов получит предусмотренное законом вознаграждение за добровольно переданную ВСУ технику оккупантов. Вместе с тем он получит защиту и новые документы.

"Максим сейчас свободный человек в свободной стране. Насколько известно, он намерен присоединиться к сектору безопасности и обороны Украины и в дальнейшем противодействовать российской военной агрессии в войне. Но, прежде всего, это его решение. Решение человека, который сделал свой сознательный выбор", — добавил Юсов.

В свою очередь российский пилот рассказал, что сам вышел на контакт с украинской стороной. Взамен на проведенную операцию ему предложили выплаты, безопасность для него и всей семьи, а также новые документы. Семья поддержала его решение. Сейчас она находится на территории Украины.

Для себя парень решил, что то, что делает россия на территории Украины — преступление и он не хочет принимать в этом участия. В ходе полномасштабной войны он занимался перевозкой войск или грузов. Однако по словам пилота, он не наносил удары по Украине.

"Да, у меня в россии остался самолет, относительно неплохая зарплата, две квартиры, почти пенсия — меня многое по сути там держало. Но для меня это неважно. Для меня главное не участвовать в этом", — сказал пилот.

Он рассказал, что был подписан на страницы ГУР, где увидел под постами контакты и обратился по ним. Далее был создан секретный чат, в котором на протяжении полугода шли обсуждения безопасных маршрутов.

"И собственно 9 августа произошел перелет. У меня состоялась заявка на вылет. То есть я не просто похитил вертолет, а официально его прогнал из точки А в точку Б", — сказал Кузьминов.

К слову, Максим Кузьминов не исключает переезд в Европу вместе с родителями. Он говорит, что обязательно подумает над этим и сейчас для него открыто много путей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ходе пресс-конференции Максим Кузьминов рассказал, как уговаривал экипаж вертолета сдаться украинской стороне. Однако те испугались такого предложения и даже стали проявлять агрессию.