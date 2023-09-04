"Синиця" врятувала життя: пілот з росії вкрав новий вертоліт для України, мережа в захваті (відео)

Російський пілот зміг доставити ворожий вертоліт Мі-8 через лінію фронту безпечним коридором

У серпні 2023 року військова розвідка України разом із департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції провела унікальну операцію під кодовою назвою "Синиця" із захоплення російського вертольота Мі-8.

Деталі цієї операції повідомили у фільмі від Головного управління розвідки Міністерства оборони під назвою "Збиті льотчики росії" із циклу Військова розвідка України. Його прем’єра відбулася 3 вересня в ефірі телемарафону Єдині новини.

28-річний росіянин Максим Кузьмінов фактично викрав та зміг доставити в Україну ворожий вертоліт Мі-8 через лінію фронту безпечним коридором.

"Я зв’язався з представниками розвідки України. Пояснив їм ситуацію свою, на що мені запропонували такий варіант: давай, ми гарантуємо тобі безпеку, нові документи, грошову компенсацію, винагороду. Обговорили деталі та почали планувати безпосередньо мій переліт", — розповів хлопець.

Сам Максим у рамках фільму ГУР поділилися історією цієї операції та згадав, як розгорталися події на день "Х".

"Я зрозумів, що перебуваю поруч із кордоном. Тобто передав своє місцеперебування. Сказав, що давайте спробуємо. Сказав, що знаходжуся недалеко і вже остаточно ухвалено рішення. Перелетів на гранично малій висоті в режимі радіомовчання. У принципі, вже ніхто не знав., що зі мною. Вже дня 3-4 не розумів, що сталося. Перелетів, все успішно, приземлився, мене зустріли, поговорили, пояснили, що до чого", — зазначив Максим.

Зараз він знаходиться в повній безпеці й дає цінні свідчення про ворожу російську авіацію, системи зв’язку та аеродромну мережу нашої військової розвідки.

Також наголошується, що для українських розвідників стала цінною "видобуванням" документація та секретно-технічне обладнання. Своєю чергою такий крок завдав значної шкоди авіації супротивника.

Реакція соцмереж

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у фільмі ГУР "Збиті льотчики росії" розповіли про унікальну про оперецію наших військових у заблокованому місті Маріуполь.