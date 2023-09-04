Російський бойовий гелікоптер впав в Азовське море: стали відомі подробиці

Влада країни-агресора поки ніяк не прокоментувала аварію вертольота

В акваторії Азовського моря впав російський гелікоптер Ка-52. У момент авіакатастрофи на борту були два члени екіпажу.

Про це повідомляють російські ЗМІ. На чиїй території бойовий вертоліт зазнав катастрофи — України чи росії, — не повідомляється.

Відомо, що аварія сталася ще кілька днів тому, а саме вранці 1 вересня приблизно за 1,5 кілометра від берегової лінії. Причиною аварії, за попередньою інформацією, стали "складні метеоумови" — в цей момент в акваторії Азовського моря був сильний туман. Крім того, відомо, що на борту вертольота, що впав, перебували два члени екіпажу, яких вдалося евакуювати рятувальникам.

У Міноборони росії поки що ніяк не прокоментували катастрофу. Також невідомо, чи вертоліт був справним.

Гелікоптер Ка-52 "Алігатор" стоїть на озброєнні російської армії з 2011 року. Його приблизна вартість близько 9 млн доларів або 857 млн рублів. Це ударно-розвідувальний вертоліт, який оснащений ракетами "Ігла-А" класу "повітря-повітря", ракетами класу "повітря-земля" калібру до 240 мм (типу С-24) та ПТРК "Штурм-ВУ". Використовується російською армією для знищення техніки супротивника, його живої сили та інших цілей.

Це не перший гелікоптер, який російська армія втратила за останні дні. У Челябінській області впав вертоліт Мі-8 ФСБ рф. із трьома членами екіпажу на борту. Всі вони загинули.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що внаслідок атаки на аеродром у Пскові знищено кілька військово-транспортних літаків Іл-76. В мережі показали унікальні кадри роботи.