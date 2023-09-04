Российский боевой вертолет рухнул в Азовское море: стали известны подробности

Власти страны-агрессора пока никак не прокомментировали крушение вертолета

В акватории Азовского моря упал российский вертолет Ка-52. В момент авиакатастрофы на борту были два члена экипажа.

Об этом сообщают российские СМИ. На чьей территории боевой вертолет потерпел крушение — Украины или россии, — не сообщается.

Известно, что крушение произошло еще несколько дней назад, а именно утром 1 сентября примерно в 1,5 километра от береговой линии. Причиной крушения, по предварительной информации, стали "сложные метеоусловия" — в этот момент в акватории Азовского моря был сильный туман. Кроме того известно, что на борту упавшего вертолета находились два члена экипажа, которых удалось эвакуировать спасателям.

В Минобороны россии пока никак не прокомментировали катастрофу. Также неизвестно, был ли вертолет исправным.

Вертолет Ка-52 "Алигатор" стоит на вооружении российской армии с 2011 года. Его примерная стоимость около 9 млн долларов или 857 млн рублей. Это ударно-разведывательный вертолет, который оснащен ракетами "Игла-А" класса "воздух-воздух", ракетами класса "воздух-земля" калибра до 240 мм (типа С-24) и ПТРК "Штурм-ВУ". Используется российской армией для уничтожения техники противника, его живой силы и других целей.

Это не первый вертолет, который российская армия потеряла за последние дни. В Челябинской области упал вертолет Ми-8 ФСБ рф с тремя членами экипажа на борту. Все они погибли.

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