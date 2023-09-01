Удар по аэродрому в Пскове: уникальное видео работы дронов выложили в сеть

Украинцы причастны к взрывам на военном аэродроме Пскова

В сети появилось видео атаки дронов-камикадзе на аэродром в Пскове. Операция была спланирована Главным управлением разведки при участии БПЛА, на которые донатили украинцы.

Видео атаки показал блогер и волонтер Сергей Стерненко. Он раскрыл некоторые подробности спецоперации и пообещал, что в россии и дальше будет пылать.

Всех деталей блогер раскрывать не стал, как и не стал называть средства, которые атаковали российский аэродром. По этой же причине публичных отчетов о закупке не было. Известно только, что это украинская технология, на которую донатили граждане нашей страны.

Также Сергей Стерненко пообещал, что взрывы на территории "так называемой россии" продолжатся и поблагодарил украинцев за причастность к атакам по территории врага. В добавок он поинтересовался, где была в момент атаки на Псков ПВО россиян.

"Война возвращается туда, откуда пришла – к россиянам. И мы сделаем все, чтобы уничтожать военный потенциал оккупантов. Вы лучше. И эта история – крутой пример сотрудничества государства и граждан. Даже не представляете, сколько уже было уничтожено россиян и их техники на ваши донаты. А еще сколько будет. И, кстати. А где же была псковская ПВО?", — написал блогер.

Напомним, что в ночь на 30 августа на аэродроме Пскова раздались взрывы. Сколько именно было БПЛА неизвестно, но в результате атаки были полностью уничтожены два самолета Ил-76 и еще два аналогичных серьезно повреждены, что подтверждают спутниковые снимки. Также могли пострадать и другие самолеты.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в ночь на 1 сентября в Пскове снова звучали взрывы. Местные власти озвучили, что произошло.