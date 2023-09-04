"Синица" спасла жизнь: пилот из рф украл новейший вертолет для Украины, сеть в восторге (видео)

Российский пилот смог доставить вражеский вертолет Ми-8 через линию фронта по безопасному коридору

В августе 2023 года военная разведка Украины вместе с департаментом внутренней безопасности Нацполиции провела уникальную операцию под кодовым названием "Синица" по захвату российского вертолета Ми-8.

Детали этой операции сообщили в фильме от Главного управления разведки Министерства обороны под названием "Сбитые летчики россии" из цикла Военная разведка Украины. Его премьера состоялась 3 сентября в эфире телемарафона "Єдині новини".

28-летний россиянин Максим Кузьминов фактически похитил и смог доставить в Украину вражеский вертолет Ми-8 через линию фронта по безопасному коридору.

"Я связался с представителями разведки Украины. Объяснил им ситуацию свою, на что мне предложили такой вариант: давай, мы гарантируем тебе безопасность, новые документы, денежную компенсацию, вознаграждение. Обсудили детали и начали планировать непосредственно мой перелет", — рассказал парень.

Сам Максим в рамках фильма ГУР поделилися историей этой операции и вспомнил, как разворачивались события в день "Х".

"Я понял, что нахожусь рядом с границей. То есть, передал свое местонахождение. Сказал, что давайте попробуем. Сказал, что нахожусь недалеко и уже окончательно приняо решение. Перелетел на предельно малой высоте в режиме радиомолчания. В принципе, уже никто не знал, что со мной. Уже дня 3-4 не понимал, что произошло. Перелетел, все успешно, приземлился, меня встретили, поговорили, объяснили, что к чему", — отметил Максим.

Сейчас он находится в полной безопасности и дает ценные показания о вражеской российской авиации, системах связи и аэродромной сети нашей военной разведке.

Также отмечается, что для украинских разведчиков стала ценной "добычей" документация и секретно-техническое оборудование. В свою очередь такой шаг нанес значительный ущерб авиации противника.

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Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в фильме ГУР "Сбитые летчики россии" рассказали об уникальной операции наших военных в заблокированном городе Мариуполь.