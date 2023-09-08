Чекати на нову здачу вертольотів? Буданов заінтригував заявою про спілкування з росіянами

Успішно проведена операція додасть впевненості тим, хто у рф ще сумнівається зробити таке

Успішна операція української розвідки "Синиця", під час якої російський пілот перегнав ворожий гелікоптер в Україну, засмутила російське військове керівництво. А тим часом Україна веде переговори із ще кількома пілотами з країни-агресора.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерство оборони України Кирило Буданов. За його словами, розкрити деталі він, очевидно, не може, але таке спілкування з такими особами продовжується.

"Подібне спілкування у нас як йшло з ще кількома особами, так і триває. Те, що сталося (операція "Синиця", — Ред.), просто додасть впевненості тим людям, які ще сумніваються", - пояснив глава ГУР.

\

Кирило Буданов відповів на запитання співрозмовниці щодо того, як у росії відреагували на позаштатну ситуацію і чи вжили там якихось додаткових заходів безпеки та охорони.

"Вони засмучені, давайте скажемо так. ФСБ почала ще активніше працювати. Це примітивні методи й нічого хорошого це в принципі не дасть", - прокоментував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у серпні 28-річний росіянин Максим Кузьмінов у ході операції ГУР під кодовою назвою "Синиця" зміг перевести російським гелікоптер Мі-8 на територію України. Тут він отримав винагороду та безпеку свою та своєї сім’ї.