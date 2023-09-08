У Запоріжжі пролунало кілька вибухів: що відомо
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Попередньо був удар балістикою
Рано вранці у Запоріжжі прогриміло кілька потужних вибухів. Тривогу в регіоні оголосили лише після них.
Як пишуть місцеві Телеграм-канали, вибухи чули як у місті, так і передмісті. Офіційної реакції від влади Запорізької області наразі не було.
Через кілька хвилин після вибухів у регіоні все ж таки оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в області є загроза ракетного удару.
За даними моніторингових пабліків, попередньо містом були пуски ракет "Іскандер".
Зазначимо, що вибухи лунали у Запоріжжі і напередодні. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко повідомляв, що удар прийшовся по Запорізькому району. Попередньо ворог бив балістичним озброєнням.
Вибухи рано вранці ще до сигналу повітряної тривоги пролунали і в Сумах. Там місцева влада прозвітувала про успішну роботу ППО.
Раніше "Телеграф" писав про те, що 6 вересня ворог вдарив по місту Костянтинівка на Донеччині. Внаслідок кривавого теракту росіян загинули 16 людей, ще понад 30 отримали поранення.