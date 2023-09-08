У Запоріжжі пролунало кілька вибухів: що відомо

Попередньо був удар балістикою

Рано вранці у Запоріжжі прогриміло кілька потужних вибухів. Тривогу в регіоні оголосили лише після них.

Як пишуть місцеві Телеграм-канали, вибухи чули як у місті, так і передмісті. Офіційної реакції від влади Запорізької області наразі не було.

Через кілька хвилин після вибухів у регіоні все ж таки оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в області є загроза ракетного удару.

За даними моніторингових пабліків, попередньо містом були пуски ракет "Іскандер".

Зазначимо, що вибухи лунали у Запоріжжі і напередодні. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко повідомляв, що удар прийшовся по Запорізькому району. Попередньо ворог бив балістичним озброєнням.

Вибухи рано вранці ще до сигналу повітряної тривоги пролунали і в Сумах. Там місцева влада прозвітувала про успішну роботу ППО.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 6 вересня ворог вдарив по місту Костянтинівка на Донеччині. Внаслідок кривавого теракту росіян загинули 16 людей, ще понад 30 отримали поранення.