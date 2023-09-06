Росіяни вдарили по центру Костянтинівки, багато загиблих: подробиці та відео (оновлено)

Удару було завдано по місцю, де знаходилася велика кількість людей

У середу вдень, 6 вересня, російські окупанти атакували Костянтинівку у Краматорському районі Донецької області. Над містом здіймається чорний дим.

Інформацію про подію повідомили у місцевих пабліках у соціальних мережах. Там зазначили, що загарбники завдали удару по місцю, де знаходилася велика кількість людей.

Тим часом починають з’являтися відео, на яких видно стовпи густого диму, що здіймається над місцем прильоту.

18:00 Пошуково-рятувальну операцію в Костянтинівці завершено, внаслідок російського обстрілу 17 осіб загинули та 32 отримали поранення, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

16:53 Генпрокурор Андрій Костін прокоментував ракетний удар по Костянтинівці.

"Ринок, магазини, аптека, житлова багатоповерхівка… Такі "військові" цілі обрала собі рф для ракетного удару в будній день по центру Костянтинівки. Це прифронтове місто, чим і користуються нелюди, щоб вбивати мирних українців. Вже відомо про 16 загиблих, серед них дитина. Понад 30 поранених. Розпочато провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Знайдемо і тих, хто чинив цей підступний удар, і тих, хто віддавав злочинний наказ", — написав він.

16:29 Офіс Генерального прокурора інформує, що кількість постраждалих зросла до 31 особи.

"За попередніми даними, пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередач, адмінбудівлю та 5 поверх житлового будинку. Вщент згоріли легкові автомобілі та 8 торгових об'єктів. Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами ще перебувають люди", — зазначили в Офісі генпрокурора.

16:08 У МВС повідомляють, що кількість постраждалих збільшилась до 28 осіб. Серед них – один рятувальник.

"ДСНС та поліція проводять пошуково-рятувальну операцію. Триває розбір завалів. Парамедики поліції та лікарі надають медичну допомогу травмованим. Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу площею близько 300 квадратних метрів. Пошкоджено близько 30 торгових павільйонів", — йдеться у повідомленні.

16:03 Серед загиблих є одна дитина.

15:48 Президент України Володимир Зеленський відреагував на новий злочин росіян. У своєму Telegram-каналі він написав про наслідки цієї атаки.

"На цей час артилерія російських терористів убила 16 людей у місті Костянтинівці, Донецька область. Звичайний ринок. Магазини. Аптека. Люди, які нічим не завинили. Багато поранених. На жаль, кількість загиблих і постраждалих може ще зрости", — зазначив він.

15:43 Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прокоментував ракетний удар по Костянтинівці, назвавши його жахливим терористичним актом.

"Внаслідок обстрілу ринку вже відомо про 16 загиблих, з них 1 дитина. Щонайменше 20 людей поранено. Мої щирі співчуття родинам та близьким. Всі служби працюють. Пожежу локалізовано. Допомагаємо постраждалим. Дякую рятувальникам, поліцейським і медикам, які працюють на місці", — написав він.

15:39 Воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі написав про те, що зараз відомо про 14 постраждалих. Чи є серед них діти — поки що невідомо. Тип зброї встановлюється попередньо ракетою комплексу С-300.

15:30 За попередньою інформацією, внаслідок події загинули 16 людей.

14:53 На цей момент подробиць щодо чергового злочину росіян практично немає. За словами користувачів мережі, наразі відомо, що є жертви серед мирного населення.

14:42 У Telegram-каналі "Збройні сили України. Війна з окупантами" пишуть про те, що місто було атаковане балістичною ракетою, а удару було завдано по місцевому ринку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські загарбники завдали ракетного удару по Запоріжжю вдень 6 вересня. Пізніше у Запорізькій обласній військовій адміністрації розповіли, що внаслідок атаки у місті постраждали двоє людей, а також було пошкоджено будівлю.