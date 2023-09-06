У Запоріжжі після оголошення тривоги пролунав потужний вибух: що відомо (оновлено)
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Над містом піднімаються стовпи диму
У середу, 6 вересня, під час повітряної тривоги російські окупанти атакували Запоріжжя. У місті було чути потужний вибух.
Про це повідомляють кореспонденти "Телеграфа". У соцмережах вже опублікували звук, який чули сьогодні городяни.
У Telegram-каналі Повітряних сил тим часом з’являлася інформація про загрозу застосування ворогом балістичних ракет. Жителів областей, де триває тривога, просять залишатися у безпечних місцях.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", — йдеться у повідомленні.
Своєю чергою місцеві пабліки пишуть, над містом підіймається стовп диму, який видно із деяких районів, в деяких будинках вилетіли шибки. А моніторингові Telegram-канали інформують про те, що наразі над Запоріжжям знаходиться розвідувальний безпілотний літальний апарат.
Оновлено: Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко повідомляє, що внаслідок удару по Запоріжжю постраждали двоє людей.
"В результаті атаки зазнав руйнування об'єкта цивільної інфраструктури. Зараз відомо про двох постраждалих — працівників підприємства", — сказав він.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 6 вересня російські окупанти атакували Київську область. Внаслідок цієї події на одному з торгових підприємств сталася пожежа.