Війна — день 560: ЗСУ долають укріплення окупантів, а рф атакує Україну ракетами та БПЛА

Оперативно про головне за добу

ЗСУ продовжують вести контрнаступ на ряді напрямків, а місцями на заході Запорізької області легкі піхотинці вже пройшли протитанкові рови та "зуби дракона" окупантів, хоча поки не йдеться про прорив важкої техніки. При цьому експерти зазначають, що у України залишається все менше часу, щоб обвалити південний плацдарм і вийти на північне Приазов’я.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 6 вересня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 У районі Ізмаїла (Одеська область) пролунали потужні вибухи.

00:00 Моніторингові групи повідомляють про зліт 8 стратегічних бомбардувальників у росії. Якщо вони не змінять маршрут, то ракетна атака може відбутися близько 3-4 години ранку.

З даними за 3 вересня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 557: ЗСУ розвивають успіх на південному фронті, на що окупанти "відповідають" ударами по містах

Про те, що відбувалося 4 вересня, читайте у матеріалі: Війна — день 558: на фронтах точаться важкі бої, окупанти не припиняють обстрілів міст

Інформацію за 5 вересня дивіться за посиланням: Війна — день 559: просування ЗСУ набирає обертів, а окупанти намагаються наступати на чотирьох напрямках