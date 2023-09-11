До Києва з неоголошеним візитом прибула глава МЗС Німеччини: що відомо

Це вже четверта подорож Анналени Бербок до України з початку повномасштабної війни.

До Києва приїхала голова МЗС Німеччини Анналена Бербок. Її візит не анонсувався так само, як і приїзд держсекретаря США Ентоні Блінкена, який відвідав Україну минулого тижня.

Про це інформує видання РБК-Україна. Повідомляється, що після прибуття чиновниця наголосила, що Україна може й надалі розраховувати на допомогу з боку Німеччини.

"Україна з величезною мужністю та рішучістю захищає свободу всіх нас. Як Україна стоїть перед нами, так і може покластися на нас. Тому ми розглядаємо розширення ЄС як необхідний геополітичний наслідок війни росії. І ми надаємо Україні вирішальну підтримку на її шляху до Європейського Союзу" – сказала Бербок.

Як пише DW, міністр приїхала до Києва за тиждень до Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, і тому її візит, мабуть, є знаковим і має продемонструвати солідарність з Україною.

Варто зазначити, що це вже четверта подорож Анналени Бербок до України з початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, раніше ми писали, про що говорили Зеленський та Блінкен у Києві.