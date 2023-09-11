В Киев с необъявленным визитом прибыла глава МИД Германии: что известно

Это уже четвертая поездка Анналены Бербок в Украину с начала полномасштабной войны

В Киев приехала глава МИД Германии Анналена Бербок. Ее визит не анонсировался так же как и приезд госсекретаря США Энтони Блинкена, который посетил Украину на прошлой неделе.

Об этом информирует издание РБК-Украина. Сообщается, что по прибытии чиновница подчеркнула, что Украина может и дальше рассчитывать на помощь со стороны Германии.

"Украина с огромным мужеством и решительностью защищает свободу всех нас. Как Украина стоит перед нами, так и может положиться на нас. Поэтому мы рассматриваем расширение ЕС как необходимое геополитическое последствие войны россии. И мы оказываем Украине решающую поддержку на ее пути в Европейский Союз", – сказала Бербок.

Как пишет DW, министр приехала в Киев за неделю до Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, и потому ее визит, по всей видимости, является знаковым и призван продемонстрировать солидарность с Украиной.

Стоит отметить, что это уже четвертая поездка Анналены Бербок в Украину с начала полномасштабной войны.

Напомним, ранее мы писали, о чем говорили Зеленский и Блинкен в Киеве.