Срочные потребности ВСУ и высшая дипломатия: о чем говорили Зеленский и Блинкен в Киеве
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В США заверяют, что продолжат быть с Украиной сколько понадобится
Государственный секретарь США Энтони Блинкен, который пребывает с визитом в Киеве, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и попросил дать оценку ситуации на поле боя.
Как говорится в сообщении, размещенном в профиле в социальной сети X (бывший Twitter) Блинкена, он приехал заверить в том, что США преданы поддержке Украины и ее народу.
"Мы будем стоять с Украиной столько, сколько понадобится", — сообщил он.
Как сообщает пресс-служба Государственного департамента, Блинкен подчеркнул, что США и другие союзники активируют усилия для решения безотлагательных проблем контрнаступления, а также вопросов более длительной поддержки.
"Я знаю, что вы накануне были на передовой, и мы все очень хотим услышать вашу оценку. И, безусловно, мы видим важный прогресс, который сейчас достигается в контрнаступлении, и это очень, очень обнадеживает", — сказал государственный секретарь.
Кроме того, он отметил, что глава Белого дома Джо Байден ожидает персональной встречи с Зеленским в "ближайшее время".
Стоит отметить, что в Офисе президента сообщили, что Зеленский намерен посетить Нью-Йорк ради участия в сессии Генассамблеи ООН и заседании Совбеза. Вероятно, там он и встретится с Байденом, однако официальной информации об этом не поступало.