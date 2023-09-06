Срочные потребности ВСУ и высшая дипломатия: о чем говорили Зеленский и Блинкен в Киеве

В США заверяют, что продолжат быть с Украиной сколько понадобится

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, который пребывает с визитом в Киеве, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и попросил дать оценку ситуации на поле боя.

Как говорится в сообщении, размещенном в профиле в социальной сети X (бывший Twitter) Блинкена, он приехал заверить в том, что США преданы поддержке Украины и ее народу.

"Мы будем стоять с Украиной столько, сколько понадобится", — сообщил он.

Как сообщает пресс-служба Государственного департамента, Блинкен подчеркнул, что США и другие союзники активируют усилия для решения безотлагательных проблем контрнаступления, а также вопросов более длительной поддержки.

"Я знаю, что вы накануне были на передовой, и мы все очень хотим услышать вашу оценку. И, безусловно, мы видим важный прогресс, который сейчас достигается в контрнаступлении, и это очень, очень обнадеживает", — сказал государственный секретарь.

Кроме того, он отметил, что глава Белого дома Джо Байден ожидает персональной встречи с Зеленским в "ближайшее время".

Стоит отметить, что в Офисе президента сообщили, что Зеленский намерен посетить Нью-Йорк ради участия в сессии Генассамблеи ООН и заседании Совбеза. Вероятно, там он и встретится с Байденом, однако официальной информации об этом не поступало.