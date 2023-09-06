Термінові потреби ЗСУ та вища дипломатія: про що говорили Зеленський та Блінкен у Києві

У США запевняють, що продовжать бути з Україною, скільки знадобиться

Державний секретар США Ентоні Блінкен, який перебуває з візитом у Києві, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та попросив дати оцінку ситуації на полі бою.

Як йдеться у повідомленні, розміщеному у профілі у соціальній мережі X (колишній Twitter) Блінкена, він приїхав запевнити в тому, що США надано підтримку Україні та її народу.

"Ми стоятимемо з Україною стільки, скільки знадобиться", — повідомив він.

Як повідомляє пресслужба Державного департаменту, Блінкен наголосив, що США та інші союзники активують зусилля для розв'язання невідкладних проблем контрнаступу, а також питань тривалішої підтримки.

"Я знаю, що ви напередодні були на передовій, і ми всі дуже хочемо почути вашу оцінку. І, безумовно, ми бачимо важливий прогрес, який зараз досягається в контрнаступі, і це дуже обнадіює", — сказав державний секретар.

Крім того, він зазначив, що глава Білого дому Джо Байден очікує персональної зустрічі із Зеленським у "найближчий час".

Варто зазначити, що в Офісі президента повідомили, що Зеленський має намір відвідати Нью-Йорк задля участі в сесії Генасамблеї ООН та на засіданні Ради безпеки. Ймовірно, там він зустрінеться з Байденом, проте офіційної інформації про це не надходило.