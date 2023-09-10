Успіхи на фронті: ЗСУ йдуть уперед на двох напрямках (карта)

Українські військові порадували новими успіхами

Під час контрнаступу ЗСУ українські військові просуваються в Донецькій та Запорізькій областях. Від одного із населених пунктів захисники змусили відійти російських окупантів.

Про це у новому звіті повідомляють фахівці Інституту вивчення війни (ISW). За даними аналітиків, українські сили здійснили просування в районі кордону Донецької та Запорізької областей та у західній частині Запорізької області. Зафіксовано поступ на південь від Бахмута.

Зазначається, що геолокаційні дані свідчать, що українські воїни пройшли вперед на північний захід від Новомайорського (18 км на південний схід від Великої Новосілки) вздовж кордону Донецької та Запорізької областей. У цій частині значно активізувалися бойові дії протягом останніх днів.

Водночас військовим вдалося просунутися на північний схід та схід від Новопрокопівки (13 км на південь від Оріхова) та на захід від Вербового (20 км на південний схід від Оріхова) у західній частині Запорізької області.

За даними Генштабу ЗСУ, на південь від Роботиного (10 км на південь від Орєхова) наші воїни досягли невстановлених успіхів.

Як повідомляє російський "військкор", пов’язаний із кремлем, ЗСУ змусили окупантів відійти від Андріївки (9 км на південний захід від Бахмута). За словами іншого блогера, тепер Андріївка є так званою "сірою зоною". Офіційні українські особи тим часом зазначають, що невстановленого успіху з боку ЗСУ було також досягнуто на південь від Кліщіївки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські військові мають черговий успіх на фронті. Зараз вони закріплюються на нових позиціях — на захід від Вербового і на південь від Роботиного.