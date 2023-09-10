"Буде важче": Буданов зробив новий прогноз щодо війни та контрнаступу ЗСУ взимку

Українські військові продовжують контрнаступ на кількох напрямках

З настанням холодної та вологої погоди контрнаступ Збройних сил України продовжуватиметься, незважаючи на те, що воювати у цей період у таких умовах стане набагато складніше.

Таку заяву зробив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов під час зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), пише Reuters.

"Бойові дії так чи інакше триватимуть. У холоді, вогкості та бруді воюватимуть важче. Бойові дії триватимуть . Контрнаступ триватиме", — сказав він.

Варто додати, що контрнаступ ЗСУ розпочато цього літа, але за оцінками деяких прихильників Києва прогрес був повільним. Сам Буданов також визнав, що прогрес був справді повільнішим, ніж він хотів. Ситуацію на фронті він охарактеризував як складну.

"Наш контрнаступ відбувається на кількох напрямках", — сказав Кирило Буданов, додавши, що ключовими факторами, що уповільнюють контрнаступ є велика кількість малих російських дронів-камікадзе та величезна концентрація російських мін.

Водночас Кирило Буданов заявив, що, на його думку, війна не буде довготривалою.

"Я не поділяю думку, що це буде тривала війна. Це моя особиста думка, яка базується на аналізі тих даних, які ми маємо передусім проти супротивника", — зазначив голова ГУР.

Також він додав, що тривалі дії росіяни фізично не зможуть робити.

"Але, знову ж таки, якщо ви говорите про півріччя, про сім місяців, про рік, і думаєте, що це тривалий строк — цілком зрозуміло, що ви будете праві", — підсумував Буданов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський заявив, що повномасштабна війна може завершитися вже до кінця 2023 року. І тому є певні умови.