У НАТО порадували оцінками контрнаступу ЗСУ

ЗСУ змогли прорвати оборонні лінії російських військ

У НАТО оцінили перебіг українського контрнаступу. На думку генсека Альянсу, зараз ЗСУ "набирають обертів".

Як пише CNN, виступаючи перед членами Європейського парламенту Столтенберг заявив, що підтримка союзників по НАТО допомогла розпочати український контрнаступ, який зараз починає давати плоди. Він зазначив, що незважаючи на тяжкі бої, ЗСУ змогли прорвати оборонні лінії російських військ.

"І вони рухаються вперед. Україна поступово набирає обертів у своєму контрнаступі", — каже Столтенберг.

У матеріалі наголошується, що слова Столтенберга пролунали після того, як президент України Володимир Зеленський минулого тижня направив різкий сигнал щодо прогресу України, написавши у Твіттері: "Незалежно від того, що хтось каже, ми рухаємося вперед, і це найголовніше". Ми рухаємось".

Тим часом українські офіційні особи виявляють обережний оптимізм щодо того, що другу лінію російських оборонних укріплень на південному фронті, можливо, буде легше прорвати, ніж першу.

Журналісти пишуть, що, судячи з останніх відео з фронту, українські підрозділи досягли обмеженого просування за межами села Роботине, прагнучи розширити територію Запорізькій області, яку вони відвоювали у серпні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ЗСУ прозвітували про новий успіх контрнаступу на півдні України.