Росіяни знайшли нове місце для колишніх "вагнерівців": в ISW розповіли, куди їх вербують

У претендента на службу має бути офіційний документ про помилування засудженого

Раніше ув’язнених колишніх бійців ПВК "Вагнера" після загибелі їх ватажка євгена пригожина, ймовірно вербує Рогвардія. Повідомляється, що їх можуть використовувати для підкорення "вагнерівців", що залишилися, і зміцнення внутрішнього апарату безпеки росії.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW). Аналітики базуються на даних російського опозиційного видання iStories, яке повідомило, що деякі раніше ув’язнені колишні бійці "Вагнера" отримали запрошення служити в Росгвардії. За словами їхніх родичів, перед цим вони пройшли серію тестів.

iStories повідомляє, що Росгвардія проводить перевірку тих колишніх "вагнерівців", яких збирається включити до своїх лав. Вони також мають надати документи про офіційне помилування засуджених, а також про укладання контрактів із "Вагнером".

Видання також підтвердило заяви одного з військовослужбовців із 2-го батальйону невстановленого московського підрозділу Росгвардії про те, що у його підрозділі служать колишні "вагнерівці", у тому числі без досвіду військової служби. Ще один військовослужбовець Росгвардії із Ростова-на-Дону заявив, що його підрозділ відправив колишніх бойовиків "Вагнера" охороняти "стратегічні об’єкти" в окупованій Україні.

"Можливе активне вербування Росгвардією колишніх бійців Вагнера заслуговує на увагу на тлі нещодавніх зусиль російського керівництва посилити роль Росгвардії як внутрішнього органу безпеки після збройного повстання Вагнера 24 червня. Раніше ISW повідомляло про передачу Росгвардії після заколоту підрозділів "Гром" (елітного спецпідрозділу МВС Росії по боротьбі з наркотиками) і важкого озброєння", — резюмували аналітики.

Як повідомляв "Телеграф", у Білорусі створюють аналог ПВК "Вагнера" на базі приватного охоронного підприємства "ГардСервіс". Всім найманцям пригожина, які відмовилися співпрацювати з міноборони росії, запропонували підписати контракт із цією фірмою.