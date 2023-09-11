У Білорусі "вагнерівців" вербують у нову ПВК: що вигадав лукашенко

Нова ПВК у Білорусі захищатиме лукашенка від опозиції

У Білорусі створюють аналог ПВК "Вагнера" на базі приватного охоронного підприємства "ГардСервіс". Всім найманцям пригожина, які відмовилися співпрацювати з міноборони росії, запропонували підписати контракт із цією фірмою.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. Тренування найманців лукашенка регулярно відбуваються у Мінській області у Мариній Гірці. Це база колишнього центру спеціальної підготовки "Динамо".

Білоруську ПВК планують використовувати для сутичок з опозицією у разі несприятливого для олександра лукашенка сценарію.

Відомо, що ПОП "ГардСервіс" було створено у 2019 році спеціальним указом самопроголошеного президента Білорусі. Найманці лукашенка постійно співпрацюють із "вагнерівцями", а тепер ще й вербують тих у свої лави.

Нагадаємо, що у Білорусі розмістять близько 10 тисяч "вагнерівців" після смерті євгена пригожина. Крім того, стало відомо, що найманці ПВК "Вагнера" тренують білоруську армію.

Також "Телеграф" розповідав про те, що найманці ПВК "Вагнер" можуть виїжджати до ЄС тепер. У Білорусі їм роблять підроблені документи для того, щоб вони вільно переміщалися між європейськими країнами.