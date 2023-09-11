В Беларуси "вагнеровцев" вербуют в новую ЧВК: что придумал лукашенко

Новая ЧВК в Беларуси будет защищать лукашенко от оппозиции

В Беларуси создают аналог ЧВК "Вагнера" на базе частного охранного предприятия "ГардСервис". Всем наемникам пригожина, которые отказались сотрудничать с минобороны россии, предложили подписать контракт с этой фирмой.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Тренировки наемников лукашенко регулярно проходят в Минской области в Мариной Горке. Это база бывшего центра специальной подготовки "Динамо". Белорусскую ЧВК планируют использовать для стычек с оппозицией в случае неблагоприятного для александра лукашенко сценария.

Известно, что ЧОП "ГардСервис" было создано в 2019 году специальным указом самопровозглашенного президента Беларуси. Наемники лукашенко постоянно сотрудничают с "вагнеровцами", а теперь еще и вербуют тех в свои ряды.

Напомним, что в Беларуси разместят около 10 тысяч "вагнеровцев" после смерти евгения пригожина. Кроме того стало известно, что наемники ЧВК "Вагнера" тренируют белорусскую армию.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что наемники ЧВК "Вагнер" могут выезжать в ЕС теперь. В Беларуси им делают поддельные документы для того, чтобы те свободно перемещались между европейскими странами.