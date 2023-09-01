Беларусь заявила о вторжении польского военного вертолета: видео и все детали

Минск требует объяснений за происшествие

Спустя месяц после инцидента с пролетом двух белорусских военных вертолетов в Польшу, польский вертолет залетел на территорию Беларуси.

Информацию об этом обнародовала пресс-служба пограничного комитета Беларуси в Telegram. Сообщается, что это произошло в Берестовицком районе Гродненской области.

"Польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно", — говорится в сообщении.

Тем временем пресс-служба МИД Беларуси сообщила, что из-за инцидента был вызван временный поверенный в делах Польши Войцех Филимонович. Отмечается, что Минск потребовал от Варшавы объяснений и расследования произошедшего

Примечательно, что это "вторжение" произошло примерно в 70 километрах от места, где белорусские вертолеты пересекли польскую границу.

Появилась уже реакция и Польши.

"Мы проанализируем ситуацию, но к таким заявлениям белорусских служб следует подходить с большой осторожностью. Это службы, являющиеся прямым продолжением режима лукашенко", — заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в эфире Polsat News.

Как сообщалось ранее, военные вертолеты Беларуси вошли в воздушное пространство Польши вечером 1 августа во время проведения учений неподалеку от границы. После данного происшествия Варшава приняла решение перебросить дополнительные войска к границе.