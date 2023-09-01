Білорусь заявила про вторгнення польського військового вертольота: відео та всі деталі

Мінськ вимагає пояснень за подію

Через місяць після інциденту з прольотом двох білоруських військових вертольотів до Польщі польський гвинтокрил залетів на територію Білорусі.

Інформацію про це оприлюднила пресслужба прикордонного комітету Білорусі у Telegram. Повідомляється, що це сталося у Берестовицькому районі Гродненської області.

"Польський військовий вертоліт Мі-24 на гранично малій висоті перетнув державний кордон, залетів на глибину до 1200 метрів на територію Білорусі, а потім повернувся назад", — йдеться у повідомленні.

Тим часом пресслужба МЗС Білорусі повідомила, що через інцидент був викликаний тимчасовий повірений у справах Польщі Войцех Філімонович. Зазначається, що Мінськ зажадав від Варшави пояснень та розслідування того, що сталося.

Примітно, що це "вторгнення" сталося приблизно за 70 кілометрів від місця, де білоруські вертольоти перетнули польський кордон.

З'явилася вже реакція і Польщі.

"Ми проаналізуємо ситуацію, але до таких заяв білоруських служб слід підходити з великою обережністю. Це служби, які є прямим продовженням режиму лукашенка", — заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський в етері Polsat News.

Як повідомлялося раніше, військові гелікоптери Білорусі увійшли до повітряного простору Польщі ввечері 1 серпня під час проведення навчань неподалік кордону. Після цієї події Варшава вирішила перекинути додаткові війська до кордону.