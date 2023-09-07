В Африці на базі "Вагнера" засікли "Байрактари": на фото виявили загадкову річ

Фото було зроблено 30 серпня

У Малі в Західній Африці на військовій базі російської приватної військової компанії "Вагнера" були помічені три безпілотники турецького виробництва Bayraktar. Ці знімки зробили з вертольота через тиждень після аварії бізнес-джету голова "Вагнера" євгена пригожина.

Опубліковані фотографії містять метадані, що вони були зроблені 30 серпня. Про це пише The Insider.

На знімках показано військову базу в аеропорту Севарі неподалік міста Мопті, яку раніше контролювали "вагнерівці", а у квітні поточного року її атакували ісламістські бойовики.

Знімки з вертольота. Фото — The Insider

The Insider, посилаючись на джерела всередині колишньої групи "Вагнера", повідомляє, що контроль над військовою базою в Севарі був переданий представникам Міноборони росії.

Ще минулого року місцеві ЗМІ писали про те, що Малі має Bayraktar TB2. Тоді ж кадри з безпілотними апаратами показали до Міноборони Малі. Країна купила два БПЛА. Однак на свіжому фото видно, що їх у Малі більш як два. При цьому іншої інформації про закупівлю та постачання країні "Байрактарів" у відкритих джерелах немає.

Варто зазначити, що безпілотники Bayraktar TB2 часто купують небагаті держави, зокрема африканські. В цьому випадку це викликає складнощі, адже постачання зброї нестабільних країн потребує постійного нагляду, щоб ті не застосовували їх у злочинних цілях.

Інфографіка — Oryx

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, до 2022 року в Україні вже було практично не чути про знаменитих "Байрактарів". Річ у тім, що вони стали виконувати інші функції.