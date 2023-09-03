"Байрактар" знову у справі: ВМС показали відео знищення російського катера
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На відео знайшли відразу два цікаві нюанси
Українські Морські сили успішно провели операцію зі знищення російського катера, внаслідок чого відразу кілька окупантів було ліквідовано.
Відповідним відеозаписом поділилася пресслужба ВМС України, а у підписі йдеться, що його було знято під час спроби висадки десанту у північно-західній частині Чорного моря.
Зазначається, що одразу шістьох росіян було знищено, а ще двоє отримали поранення. На відеозапис звернув увагу військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, який зазначив, що на відео є дві цікаві речі.
По-перше, знищений катер КС-701 у росії переважно використовується підрозділами МНС — рятувальниками та береговою охороною. По-друге, удару було завдано по наведенню з безпілотника Bayraktar TB-2, які вже давно не світилися на подібних відео.
"БПЛА Bayraktar TB2 більшу частину війни застосовують не як ударні засоби, а як розвідники. Це зумовлено тим, що тимчасово окуповані території були насичені засобами ешелонованої ППО, що становлять для Bayraktar TB2 загрозу", — зазначив він.
Коваленко наголосив, що в такому випадку можна припустити, що у зоні роботи цього БПЛА таких проблем не було і він не перебував у області дії ППО.
Як повідомлялося раніше, Україна домовилася з Туреччиною про будівництво на території нашої країни заводу з виробництва БПЛА Bayraktar, при цьому не лише модифікації TB-2, а й більш важку версію Akıncı