"Байрактар" знову у справі: ВМС показали відео знищення російського катера

На відео знайшли відразу два цікаві нюанси

Українські Морські сили успішно провели операцію зі знищення російського катера, внаслідок чого відразу кілька окупантів було ліквідовано.

Відповідним відеозаписом поділилася пресслужба ВМС України, а у підписі йдеться, що його було знято під час спроби висадки десанту у північно-західній частині Чорного моря.

Зазначається, що одразу шістьох росіян було знищено, а ще двоє отримали поранення. На відеозапис звернув увагу військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, який зазначив, що на відео є дві цікаві речі.

По-перше, знищений катер КС-701 у росії переважно використовується підрозділами МНС — рятувальниками та береговою охороною. По-друге, удару було завдано по наведенню з безпілотника Bayraktar TB-2, які вже давно не світилися на подібних відео.

"БПЛА Bayraktar TB2 більшу частину війни застосовують не як ударні засоби, а як розвідники. Це зумовлено тим, що тимчасово окуповані території були насичені засобами ешелонованої ППО, що становлять для Bayraktar TB2 загрозу", — зазначив він.

Коваленко наголосив, що в такому випадку можна припустити, що у зоні роботи цього БПЛА таких проблем не було і він не перебував у області дії ППО.

Як повідомлялося раніше, Україна домовилася з Туреччиною про будівництво на території нашої країни заводу з виробництва БПЛА Bayraktar, при цьому не лише модифікації TB-2, а й більш важку версію Akıncı