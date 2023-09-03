"Байрактар" опять в деле: ВМС показали видео уничтожения российского катера

На видео нашли сразу два любопытных нюанса

Украинские Морские силы успешно провели операцию по уничтожению российского катера, в результате чего сразу несколько оккупантов были ликвидированы.

Соответствующей видеозаписью поделилась пресс-служба ВМС Украины, а в подписи говорится, что она была снята во время попытки высадки десанта в северо-западной части Черного моря.

Отмечается, что сразу шесть россиян были уничтожены, а еще двое получили ранения. На видеозапись обратил внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко, который указал, что на видео присутствуют две любопытные вещи.

Во-первых, уничтоженный катер КС-701 в россии в основном используется подразделениями МЧС — спасателями и береговой охраной. Во-вторых, удар был нанесен по наводке с беспилотника Bayraktar TB-2, которые уже давно не светились на подобных видео.

"БПЛА Bayraktar TB2 большую часть войны применяются не как ударные средства, а как разведчики. Это обусловлено тем, что временно оккупированные территории были насыщены средствами эшелонированной ПВО, представляющими для Bayraktar TB2 угрозу", — отметил он.

Коваленко подчеркнул, что в данном случае можно предположить, что в зоне работы этого БПЛА таких проблем не было и он не находился в области действия ПВО.

Как сообщалось ранее, Украина договорилась с Турцией о строительстве на территории нашей страны завода по производству БПЛА Bayraktar, при этом не только модификации TB-2, но и более тяжелую версию Akıncı