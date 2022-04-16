Есть рекорд! Разработчик "Байрактара" похвалился достижением БПЛА с украинским двигателем

Технологи отмечают выносливость такой техники

Турецкий боевой беспилотник Bayraktar Akinci B установил новый рекорд высоты во время очередного испытательного полета, направленного выявить его возможности. Украинский двигатель, на котором работает БПЛА, помог подняться разработке на 35 тысяч футов над землей.

Об этом в своем Twitter сообщил глава компании Baykar Makina Сельчук Байрактар.

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По его словам, беспилотник хорошо справляется с поставленными перед ним задачами и способен оставаться незаметным для вражеским систем ППО, которые работают на среднюю и малую дистанцию.

На видео Сельчук Байрактар частично показал процесс полета Akinci.

Стоит отметить, что Akinci B удалось подняться на высоту около 10,7 км (в переводе на привычную украинцам меру измерений). В целом считается, что этому беспилотнику судилось превзойти своего "старшего брата" Bayraktar TB2, который украинская армия уже имеет на вооружении. Максимальный вес, который способен поднять такой аппарат, равен 4500 кг, а наибольшая скорость — 360 км/час.

Добавим, что внутри турецко-украинской птички находятся двигатели Аи-450, которые изготавливаются предприятиями "МоторСич" и "Ивченко-прогресс".

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Напомним, что многие украинцы за время войны были покорены точностью и мощностью работы "Байрактаров", из-за чего разработчикам приложения "Дия" пришлось даже добавить новую функцию. Теперь каждый желающий может попробовать себя в роли виртуального оператора беспилотника, чтобы уничтожить колону российской техники.