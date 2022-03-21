Украинцам дали возможность управлять "Байрактаром" через "Дию"

Минцифры запустило "цифровое успокоительное" для украинцев

Правительство Украины следит за настроями общества и наконец реализовало долгожданную функцию в "Дие". Теперь там можно уничтожать оккупантов, управляя беспилотником "Байрактар", но, к сожалению, пока не настоящим.

Об этом написал в своем Фейсбук глава Минцифры Михаил Федоров.

"Факультативно наша команда с друзьями запустила для вас "цифровое успокоительное", — написал он.

Для того чтобы принять участие в виртуальном разгроме техники оккупантов, необходимо обновить приложение "Дия" на своем смартфоне, после чего перейти в раздел "Услуги".

После этого украинцы могут сыграть в простую игру, в которой предлагается почувствовать себя в роли оператора беспилотника и уничтожить наступающую технику россиян.

Как сообщалось ранее, БПЛА "Байрактар" уже стал символом современной войны не только в Украине, но и до того успешно применялся Турцией в Ливии и Азербайджаном в Карабахе. Впрочем, поскольку во всех этих случаях приходилось использовать их для поражения техники советского и российского производства, то они успели стать настоящей головной болью для российского командования и страшилкой для простых солдат.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Существует много мифов о Байрактаре, которые нужно активно развенчивать Аналитик "InformNapalm" Антон Павлушко проанализировал, как и почему беспилотник Bayraktar TB2 используют украинские войска.

После начала вторжения россии в Украину эти БПЛА успешно использовались для нанесения внезапных ударов по колоннам противника, а ВСУ частенько радовали украинцев кадрами их работы.