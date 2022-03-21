Українцям дали можливість керувати "Байрактаром" через "Дію"

Мінцифри запустило "цифрове заспокійливе" для українців

Уряд України стежить за настроями суспільства і нарешті реалізував довгоочікувану функцію у "Діє". Тепер там можна знищувати окупантів, керуючи безпілотником "Байрактар", але, на жаль, поки що не справжнім.

Про це написав у своєму Фейсбуку голова Мінцифри Михайло Федоров.

"Факультативно наша команда з друзями запустила для вас "цифрове заспокійливе", — написав він.

Для того, щоб взяти участь у віртуальному розгромі техніки окупантів, необхідно оновити програму "Дія" на своєму смартфоні, після чого перейти до розділу "Послуги".

Після цього українці можуть зіграти в просту гру, в якій пропонується відчути себе в ролі оператора безпілотника і знищити техніку росіян.

Як повідомлялося раніше, БПЛА "Байрактар" вже став символом сучасної війни не лише в Україні, а й до того успішно застосовувався Туреччиною в Лівії та Азербайджаном у Карабаху. Втім, оскільки у всіх цих випадках доводилося використовувати їх для ураження техніки радянського та російського виробництва, то вони встигли стати справжнім головним болем для російського командування та страшилкою для простих солдатів.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Існує багато міфів про Байрактар, які треба активно розвінчувати Аналітик "InformNapalm" Антон Павлушко проаналізував, як і чому безпілотник Bayraktar TB2 використовують українські війська.

Після початку вторгнення Росії в Україну ці БПЛА успішно використовувалися для завдання раптових ударів по колонах супротивника, а ЗСУ частенько радували українців кадрами їх роботи.