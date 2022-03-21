Українцям дали можливість керувати "Байрактаром" через "Дію"
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Мінцифри запустило "цифрове заспокійливе" для українців
Уряд України стежить за настроями суспільства і нарешті реалізував довгоочікувану функцію у "Діє". Тепер там можна знищувати окупантів, керуючи безпілотником "Байрактар", але, на жаль, поки що не справжнім.
Про це написав у своєму Фейсбуку голова Мінцифри Михайло Федоров.
"Факультативно наша команда з друзями запустила для вас "цифрове заспокійливе", — написав він.
Для того, щоб взяти участь у віртуальному розгромі техніки окупантів, необхідно оновити програму "Дія" на своєму смартфоні, після чого перейти до розділу "Послуги".
Після цього українці можуть зіграти в просту гру, в якій пропонується відчути себе в ролі оператора безпілотника і знищити техніку росіян.
Як повідомлялося раніше, БПЛА "Байрактар" вже став символом сучасної війни не лише в Україні, а й до того успішно застосовувався Туреччиною в Лівії та Азербайджаном у Карабаху. Втім, оскільки у всіх цих випадках доводилося використовувати їх для ураження техніки радянського та російського виробництва, то вони встигли стати справжнім головним болем для російського командування та страшилкою для простих солдатів.
Після початку вторгнення Росії в Україну ці БПЛА успішно використовувалися для завдання раптових ударів по колонах супротивника, а ЗСУ частенько радували українців кадрами їх роботи.
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