В Африке на базе "Вагнера" засекли "Байрактары": на фото обнаружили загадочную вещь

Фото были сделаны 30 августа

В Мали в Западной Африке на военной базе российский частной военной компании "Вагнера" были замечены три беспилотника турецкого производства Bayraktar. Эти снимки сделали с вертолета спустя неделю после крушения бизнес-джета главая "Вагнера" евгения пригожина.

Опубликованные фотографии содержат метаданные о том, что они были сделаны 30 августа. Об этом пишет The Insider.

На снимках показана военная база в аэропорту Севаре недалеко от города Мопти, которую ранее контрлировали "вагнеровцы", а в апреле текущего года ее атаковали исламистские боевики.

Снимки с вертолета. Фото - The Insider

The Insider, ссылаясь на источники внутри бывшей группы "Вагнера" сообщает, что контроль над военной базой в Севаре был передан представителям Минобороны рф.

Еще в прошлом году местные СМИ писали о том, что у Мали есть Bayraktar TB2. Тогда же кадры с беспилотными аппаратами показали в Минобороны Мали. Страна купила два БПЛА. Однако на свежем фото видно, что их у Мали больше чем два. При этом другой информации о закупке и поставке стране "Байрактаров" в открытых источниках нет.

Стоит отметить, что беспилотники Bayraktar TB2 часто покупают небогатые государства, в частности африканские. В данном случае это вызывает сложности, ведь снабжение оружием нестабильных стран требует постоянного надзора, чтобы те не применяли их в преступных целях.

Инфографика - Oryx

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, к 2022 году в Украине уже было практически не слышно о знаменитых "Байракатарах". Все дело в том, что они стали выполнять другие функции.