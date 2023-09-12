Россияне нашли новое место для бывших "вагнеровцев": в ISW рассказали, куда их вербуют

У претендента на службу должен быть официальный документ о помиловании осужденного

Ранее заключенных бывших бойцов ЧВК "Вагнера" после гибели их главаря евгения пригожина, вероятно вербует Рогвардия. Сообщается, что их могут использовать для покорения оставшихся "вагнеровцев" и укрепления внутреннего аппарата безопасности россии.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW). Аналитики базируются на данных российского оппозиционного издания iStories, которое сообщило, что некоторые из ранее заключенных бывших бойцов "Вагнера" получили приглашение служить в Росгвардии. По словам их родственников, перед этим они прошли серию тестов.

iStories сообщает, что Росгвардия проводит проверку тех бывших "вагнеровцев", которых собирается включить в свои ряды. Они также должны предоставить документы об официальном помиловании осужденных, а также о заключении контрактов с "Вагнером".

Издание также подтвердило заявления одного из военнослужащих из 2-го батальона неустановленного московского подразделения Росгвардии о том, что в его подразделении служат бывшие "вагнеровцы", в том числе без опыта военной службы. Еще один военнослужащий Росгвардии из Ростова-на-Дону заявил, что его подразделение отправило бывших боевиков "Вагнера" охранять "стратегические объекты" в оккупированной Украине.

"Возможная активная вербовка Росгвардией бывших бойцов "Вагнера" заслуживает внимания на фоне недавних усилий российского руководства усилить роль Росгвардии как внутреннего органа безопасности после вооруженного восстания Вагнера 24 июня. Ранее ISW сообщало о передаче Росгвардии после мятежа подразделений "Гром" (элитного спецподразделения МВД россии по борьбе с наркотиками) и тяжелого вооружения", — резюмировали аналитики.

Как сообщал "Телеграф", в Беларуси создают аналог ЧВК "Вагнера" на базе частного охранного предприятия "ГардСервис". Всем наемникам пригожина, которые отказались сотрудничать с минобороны россии, предложили подписать контракт с этой фирмой.