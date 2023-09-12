У росії розбився тактичний бомбардувальник Су-24: перші подробиці

Причини катастрофи літака невідомі

У Волгоградській області росії розбився військовий літак Су-24. На борту були два члени екіпажу і поки не ясно, чи встигли вони катапультуватися або загинули.

Про це повідомляють росЗМІ. На місце аварії вже виїхали екстрені служби.

Відомо, що бомбардувальник виконував навчальний політ без боєкомплекту на борту. З радарів він зник невдовзі після взльоту близько 19:00, а пізніше стало відомо, що що літаків упав у Калачівському районі Волгоградської області за 5 кілометрів від хутора Ложки.

У Міноборони росії підтвердили аварію літака і підкреслили, що він упав у безлюдному місці, завдяки чому вдалося уникнути суттєвих жертв. На місце направлено кілька вертольотів Мі-8 пошуково-рятувальної служби, рятувальники виявили на землі три осередки спалаху. Доля двох льотчиків станом на 21:30 залишається невідомою.

Су-24 — це російський тактичний фронтовий бомбардувальник, який призначений для ракетно-бомбових ударів у простих та складних метеоумовах. Він також є носієм тактичних ядерних зарядів. Літак може бути озброєний шестиствольною гарматою ГШ-6-23, некерованими авіаційними бомбами калібру 1500, 500, 250 і 100 кг, вільнопадаючими авіаційними бомбами РН-28 з ядерним зарядом, некерованими ракетами та керованими ракетами типу Х-23, Х- 58.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Азовському морі впав бойовий вертоліт Ка-52 "Алігатор". Екіпаж удалося евакуювати.