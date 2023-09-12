В россии разбился тактический бомбардировщик Су-24: первые подробности

Причины крушения самолета неизвестны

В Волгоградской области россии разбился военный самолет Су-24. На борту были два члена экипажа и пока не ясно, успели они катапультироваться или погибли.

Об этом сообщают росСМИ. На место крушения уже выехали экстренные службы.

Известно, что бомбардировщик выполнял учебный полет без боекомплекта на борту. С радаров он пропал вскоре после взлета около 19:00, а позже стало известно, сто самолет упал в Калачевском районе Волгоградской области в 5 километрах от хутора Ложки.

В Минобороны россии подтвердили крушение самолета и подчеркнули, что он упал в безлюдном месте, благодаря чему удалось избежать существенных жертв. На место направлено несколько вертолетов Ми-8 поисково-спасательной службы, спасатели обнаружили на земле три очага вспышки. Судьба двух летчиков по состоянию на 21:30 остается неизвестной.

Су-24 — это российский тактический фронтовой бомбардировщик, который предназначен для ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях. Он также является носителем тактических ядерных зарядов. Самолет может быть вооружен шестиствольной пушкой ГШ-6-23, неуправляемыми авиационными бомбами калибра1500, 500, 250 и 100 кг, свободнопадающими авиационными бомбами РН-28 с ядерным зарядом, неуправляемыми ракетами и управляемыми ракетами типа Х-23, Х-28 и Х-58.

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