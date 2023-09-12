Привет от санкций? В россии едва не рухнул самолет с сотней пассажиров (фото и видео)

К медикам за помощью обратились четыре человека

В Новосибирской области россии пассажирский самолет Airbus A320 "Уральских авиалиний", выполнявший рейс Сочи — Омск совершил экстренную посадку на грунт в Убинском районе (180 километров от Новосибирска). Причиной тому стали проблемы с гидросистемой.

Об этом во вторник, 12 сентября, сообщает Telegram-канал SHOT, ссылаясь на собственные источники. По его данным, на борту самолета находилось 170 человек, из которых 23 — дети.

"После отказа гидравлической системы, экипаж опасался, что самолёту не хватит длины ВПП омского аэропорта, и они на полной скорости выкатятся за её пределы. Всё из-за того, что при отказе гидравлики у самолёта не работают тормозящие заслонки на крыльях. В итоге, пилоты приняли решение уводить борт в Новосибирск. По пути у них закончилось топливо, и самолёт пришлось экстренно сажать в поле в районе села Убинское", — говорится в сообщении.

Отмечается, что все пассажиры самолета эвакуировались самостоятельно. Их доставят в Омск на автобусах и, по данным паблика, они получат по 100 тысяч рублей.

В результате происшествия четыре человека обратились к медикам за помощью. Двоих из них отправили на рентген, еще двоим врачи оказали помощь на месте.

В то же время Росавиация создала комиссию по расследованию причин и экстренной посадки Airbus A320. Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Для справки: Airbus A320 "Уральских авиалиний" был выпущен в 2004 году и совершил своей первый полет более 19 лет назад. В "Уральских авиалиниях" он выполнял рейсы с мая 2013-го года.

На опубликованных в социальных сетях кадрах можно заметить следы возгорания на фюзеляже. Таким образом западные санкции, из-за которых страна-агрессор осталась без нужных деталей для самолетов, видимо, все же действуют.

Тем временем в соцсетях публикуют фотографию пилота, который совершил экстренную посадку самолета.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в республике Алтай в россии упал пассажирский вертолет. В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие.