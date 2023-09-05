"Это кажется довольно глупым": западные эксперты и СМИ оценили попытку россиян защитить самолеты шинами

Российская защита самолетав поставила западных экспертов в тупик

Россиян по всей видимости напугала эффективность украинских дронов, так как они попытались закрыть свои стратегические бомбардировщики импровизированной "динамической защитой" в виде автомобильных шин. При этом "не имеющая аналогов технология" поставила в тупик западных экспертов.

Так издание CNN поговорило с рядом экспертов, которые прокомментировали то, как россияне вообще додумались до применения покрышек подобным образом.

Помимо того, издание обнародовало снимок со спутника MAXAR, на котором видны бомбардировщики Ту-95 на аэродроме Энгельс (Саратовская область) с импровизированной защитой от беспилотников.

Представитель производителя дронов One Way Aerospace, которые используются ВСУ, Франсиско Серра-Мартинс отметил, что эти покрышки могут в теории иметь некий смысл для защиты от БПЛА.

"Это может уменьшить тепловую сигнатуру незащищенных средств стратегической авиации, размещенных на аэродроме, но они все равно будут видны под инфракрасными камерами", — сказал он.

В то же время OSINT-ер Стеффан Уоткинс допустил, что это импровизированная защита от мелких осколков, которые могут посечь фюзеляж.

"Хотя это кажется довольно глупым, они, похоже, пытаются сделать все возможное, чтобы усилить броню самолетов, которые в противном случае были бы сидячими утками", — отметил он.

Вместе с тем неназванный представитель НАТО тоже предположил, что речь идет о защите от БПЛА, но при этом он выразил сомнение в том, что она будет иметь хоть какой-то эффект.

Как сообщалось ранее, в ночь на 30 августа в Пскове раздались мощные взрывы на местном аэродроме. Как оказалось в результате атаки БПЛА были полностью уничтожены два самолета Ил-76 и еще два аналогичных серьезно повреждены, что подтверждают спутниковые снимки.