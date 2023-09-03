Аналоговнет: у россиян появилась новая "чудо-защита" для бомбардировщиков (спутниковые фото)

Эффективность изобретения под сомнением

После серии удачных ударов БПЛА по российским аэродромам, россияне придумали "надежный" способ защитить стратегические бомбардировщики.

Как сообщает украинский офицер в запасе и известный OSINT-ер Tatarigami_UA в соцсети X (бывший Twitter), для этих целей были использованы автомобильные шины.

Он выложил пару спутниковых снимков аэродрома Энгельс (Саратовская область), на которых заметны как минимум два бомбардировщика. Один из них накрыт шинами в центральной части корпуса, а у второго шины также размещены на крыльях.

По его словам, это может свидетельствовать о том, что это не единичный случай использования шин в качестве импровизированной динамической защиты, которая якобы должна защитить от атак беспилотников. Впрочем, эффективность их использования вызывает много вопросов.

В частности сам автор поста пошутил, что ждет от российских пропагандистов новых "удивительных историй" о том, что на самом деле это старый секретный трюк советских пилотов, который большинству людей не понять.

Напомним, что в ночь на 30 августа на аэродроме Пскова раздались взрывы. В результате атаки БПЛА были полностью уничтожены два самолета Ил-76 и еще два серьезно повреждены, что подтверждают спутниковые снимки. Также могли пострадать и другие самолеты.

В ночь на 1 сентября в Пскове тоже звучали взрывы.