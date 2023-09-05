"Це здається досить безглуздим": західні експерти та ЗМІ оцінили спробу росіян захистити літаки шинами

Російський захист літаків поставив західних експертів у глухий кут

Росіян, очевидно, налякала ефективність українських дронів, оскільки вони спробували закрити свої стратегічні бомбардувальники імпровізованим "динамічним захистом" у вигляді автомобільних шин. При цьому "технологія, що не має аналогів" поставила в глухий кут західних експертів.

Так видання CNN поговорило із низкою експертів, які прокоментували те, як росіяни взагалі додумалися до застосування покришок подібним чином.

Крім того, видання оприлюднило знімок із супутника MAXAR, на якому видно бомбардувальники Ту-95 на аеродромі Енгельс (Саратівська область) з імпровізованим захистом від безпілотників.

Представник виробника дронів One Way Aerospace, які використовуються ЗСУ, Франсіско Серра-Мартінс зазначив, що ці покришки можуть теоретично мати сенс для захисту від БПЛА.

"Це може зменшити теплову сигнатуру незахищених засобів стратегічної авіації, розміщених на аеродромі, але їх все одно буде видно під інфрачервоними камерами", — сказав він.

Водночас OSINT-ер Стеффан Уоткінс припустив, що це імпровізований захист від дрібних уламків, які можуть посікти фюзеляж.

"Хоча це здається досить дурним, вони, схоже, намагаються зробити все можливе, щоб посилити броню літаків, які інакше були б сидячими качками", — зазначив він.

Водночас неназваний представник НАТО також припустив, що йдеться про захист від БПЛА, але він висловив сумнів у тому, що вона матиме хоч якийсь ефект.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 30 серпня в Пскові пролунали потужні вибухи на місцевому аеродромі. Як виявилося в результаті атаки БПЛА було повністю знищено два літаки Іл-76 і ще два аналогічні серйозно пошкоджені, що підтверджують супутникові знімки.