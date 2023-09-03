"Аналоговнеєт" у росіян з’явився новий "чудо-захист" для бомбардувальників (супутникові фото)

Ефективність винаходу під сумнівом

Після серії вдалих ударів БПЛА по російських аеродромах, росіяни вигадали "надійний" спосіб захистити стратегічні бомбардувальники.

Як повідомляє український офіцер у запасі та відомий OSINT-ер Tatarigami_UA у соцмережі X (колишній Twitter), для цих цілей були використані автомобільні шини.

Він виклав пару супутникових знімків аеродрому Енгельс (Саратовська область), на яких помітні щонайменше два бомбардувальники. Один із них накритий шинами в центральній частині корпусу, а у другого шини також розміщені на крилах.

За його словами, це може свідчити про те, що це не поодинокий випадок використання шин як імпровізований динамічний захист, який нібито має захистити від атак безпілотників. Втім, ефективність їхнього використання викликає багато питань.

Зокрема, сам автор посту пожартував, що чекає від російських пропагандистів нових "дивовижних історій" про те, що насправді це старий секретний трюк радянських пілотів, який більшості людей не зрозуміти.

Нагадаємо, що в ніч на 30 серпня на аеродромі Пскова пролунали вибухи. В результаті атаки БПЛА було повністю знищено два літаки Іл-76 і ще два серйозно пошкоджені, що підтверджують супутникові знімки. Також могли постраждати й інші літаки.

У ніч на 1 вересня у Пскові теж лунали вибухи.