"Криворукі якісь": два вертольоти та літак росіян не наздогнали український дрон (епічне відео)

Наш БПЛА втік від безперервного вогню ворога

Два ворожі вертольоти та літак довго намагалися зловити український безпілотник, але так і не змогли його збити. Інцидент стався у районі мису Тарханкут в окупованому росією Криму.

Відповідне відео опубліковано у Telegram-каналі ГУР МО України. Зазначається, що БПЛА Головного управління розвідки дедалі частіше залишаються неушкодженими не лише після зустрічі з російською ППО, а й за прямого зіткнення з ворожою авіацією.

На кадрах можна побачити, як український БПЛА, який летить у районі мису Тарханкут, переслідують одразу два бойові вертольоти та один літак окупантів. Однак незважаючи на безперервний вогонь, наш безпілотник вийшов неушкодженим з поля бою і успішно повернувся на базу.

"Криворукі якісь...", — прокоментував ситуацію оператор БПЛА.

Коли саме трапився інцидент не уточнюється. Проте відомо, що вибухи в окупованому Криму лунають дедалі частіше. До того ж результативні — в районі населеного пункту Оленівка, на мисі Тарханкут 23 серпня були вражені станції радіолокацій росіян.

Як повідомляв "Телеграф", вранці 24 серпня, на День Незалежності України, підрозділи української розвідки в рамках спецоперації висадилися на мисі Тарханкут та завдали ударів по позиціях ворога. Там відбувся бій, попередньо відомо, що рахунок загиблих серед росіян іде на десятки.