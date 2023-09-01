"Криворукие какие-то": два вертолета и самолет россиян не догнали украинский дрон (эпичное видео)

Наш БПЛА ушел от непрерывного огня врага

Два вражеских вертолета и самолет долго пытались поймать украинский беспилотник, но так и не смогли его сбить. Инцидент произошел в районе мыса Тарханкут в оккупированном россией Крыму.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале ГУР МО Украины. Отмечается, что БПЛА Главного управления разведки все чаще остаются невредимыми не только после встречи с российской ПВО, но и при прямом столкновении с вражеской авиацией.

На кадрах можно увидеть, как украинский БПЛА, который летит в районе мыса Тарханкут, преследуют сразу два боевых вертолета и один самолет оккупантов. Однако несмотря на непрерывный огонь, наш беспилотник вышел невредимым с "поля боя" и успешно вернулся на базу.

"Криворукие какие-то…", — прокомментировал ситуацию оператор БПЛА.

Когда именно произошел инцидент не уточняется. Однако известно, что взрывы в оккупированном Крыму звучат все чаще. При чем результативные — в районе населенного пункта Оленевка, на мысе Тарханкут 23 августа были поражены радиолокационные станции россиян.

Как сообщал "Телеграф", утром 24 августа, на День Независимости Украины, подразделения украинской разведки в рамках спецоперации высадились на мысе Тарханкут и нанесли удары по позициям врага. Там состоялся бой, предварительно известно, что счет погибших среди россиян идет на десятки.