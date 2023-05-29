"Что за невезучий рейс?": в россии произошло ЧП с пассажирским самолетом (фото)

В россии во время взлета самолет выкатился за пределы полосы

В российском Новокузнецке произошло ЧП с пассажирским самолетом. Во время неудачного разворота Boeing 737-800 выкатился за пределы взлетной полосы.

Как пишут российские СМИ, в момент инцидента на борту самолета находились 157 пассажиров.

"Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind, летевший в Питер, неудачно развернулся, двигаясь к стартовой точке, и одним шасси слетел с асфальтового покрытия", — говорится в сообщении.

По данным источника, в результате инцидента никто не пострадал. Всех пассажиров доставили обратно в аэропорт, а сам рейс перенесли на более позднее время.

В то же время Кемеровская областная транспортная прокуратура начала проверку по данному факту, чтобы установить обстоятельства ЧП.

Тем временем в сети начали допускать, по какой причине произошел инцидент. Некоторые обратили внимание на тот факт, что это не первый случай с самолетом авиакомпании Nordwind.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Новокузнецке хотят установить памятник террористке Ольге Качуре, на который выделяют огромные деньги.