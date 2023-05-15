Потратят больше миллиарда: в россии поставят памятник алкоголической "героине" войны с Украиной

В Новокузнецке хотят установить памятник предательнице Украины

В российском Новокузнецке, Кемеровская область, хотят реконструировать местную площадь и назвать ее в честь "защитников Донбасса". На ней планируют установить монумент ликвидированной летом прошлого года террористке Ольге Качуре ("Корса").

Об этом пишут в Телеграм-канале "Сеятель ветра".

Источник отмечает, что Новокузнецк является "одним из самых грязных и запущенных городов россии".

На строительство монумента и парка местные власти хотят выделить баснословную сумму — 1,1 миллиарда рублей. Эта сумма составляет примерно 3,5% городского бюджета на год.

"При том, что бюджет дефицитный и в самом городе огромное количество проблем, начиная с ужасной экологии и заканчивая плохими дорогами и ветхим жильем. Тем не менее власти решили выбросить миллиард на памятник женщине алкоголического вида, которая никакого отношения ни к Новокузнецку, ни к Кемеровской области не имеет от слова вообще", — пишут авторы публикации.

Также на канале опубликовали эскизы вероятного монумента.

"Памятник, судя по эскизам, также планируется максимально вульгарный, что не удивительно, учитывая кому он посвящен", — говорится в сообщении.

Качура до вторжения россии работала в правоохранительных органах Украины, где дослужилась до звания подполковника милиции запаса. Из органов внутренних дел ее уволили в феврале 2011 года.

В 2014 году террористка присоединилась к боевикам "ДНР". При ее руководстве осуществлялись обстрелы позиций ВСУ и гражданского населения.

Ранее "Телеграф" писал, что в Николаеве снесли памятник российскому князю.