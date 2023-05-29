"Що за невдачливий рейс?": у росії сталася НП з пасажирським літаком (фото)

У Росії під час зльоту літак викотився за межі смуги

У російському Новокузнецьку сталася НП із пасажирським літаком. Під час невдалого розвороту Boeing 737-800 викотився за межі злітної смуги.

Як пишуть російські ЗМІ, у момент інциденту на борту літака було 157 пасажирів.

"Boeing 737-800 авіакомпанії Nordwind, що летів до Пітера, невдало розвернувся, рухаючись до стартової точки, і одним шасі злетів з асфальтового покриття", — йдеться в повідомленні.

За даними джерела, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Усіх пасажирів доставили назад до аеропорту, а сам рейс перенесли на пізніший час.

Водночас Кемеровська обласна транспортна прокуратура розпочала перевірку за цим фактом, щоб встановити обставини НП.

Тим часом у мережі почали припускати, з якої причини стався інцидент. Дехто звернув увагу на той факт, що це не перший випадок із літаком авіакомпанії Nordwind.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Новокузнецьку хочуть встановити пам’ятник терористці Ользі Качурі, на яку виділяють величезні гроші.