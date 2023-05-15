Витратять більше мільярда: у росії поставлять пам’ятник алкоголічній "героїні" війни з Україною

У Новокузнецьку хочуть встановити пам’ятник зрадниці України

У російському Новокузнецьку, Кемеровська область, хочуть реконструювати місцеву площу та назвати її на честь "захисників Донбасу". На ній планують встановити монумент ліквідовані й літом минулого року терористці Ользі Качурі ("Корса").

Про це пишуть у Телеграм-каналі "Сеятель ветра".

Джерело зазначає, що Новокузнецьк є "одним із найбрудніших і занедбаних міст росії".

На будівництво монумента і парку місцева влада хоче виділити нечувану суму — 1,1 мільярда рублів. Ця сума становить приблизно 3,5% міського бюджету на рік.

"При тому, що бюджет дефіцитний і в самому місті величезна кількість проблем, починаючи з жахливої екології і закінчуючи поганими дорогами та старим житлом. Проте влада вирішила викинути мільярд на пам’ятник жінці алкоголічного вигляду, яка жодного відношення ні до Новокузнецька, ні до Кемеровської області не має від слова взагалі", — пишуть автори публікації.

Також на каналі опублікували ескізи можливого пам’ятника.

"Пам’ятник, судячи з ескізів, також планується максимально вульгарний, що не дивно, з огляду на кого він присвячений", - йдеться у повідомленні.

Качура до вторгнення росії працювала у правоохоронних органах України, де дослужилася до звання підполковника міліції запасу. З органів внутрішніх справ її звільнили у лютому 2011 року.

2014 року терористка приєдналася до бойовиків "ДНР". За її керівництва здійснювалися обстріли позицій ЗСУ та цивільного населення.

Раніше "Телеграф" писав, що у Миколаєві знесли пам’ятник російському князеві.