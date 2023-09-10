"Это конец": россияне создали новую "защиту" для самолетов взамен шинам, чем повеселили сеть (фото)

Защита из шин по всей видимости не прижилась

Атаки украинских дронов на российскую авиацию по всей видимости сильно беспокоят россиян, которые уже отметились созданием "не имеющей аналогов" защиты из автомобильных шин. Теперь же они пошли дальше и попытались закрыть самолеты сеточными навесами.

Соответствующими снимками поделился telegram-канал Nexta. Как видно на фото, все приспособление представляет собой две трубчатые конструкции между которыми натянута сетка.

По всей видимости, ее цель заключается в том, чтобы ловить те дроны, которые будут падать на самолеты сверху, в надежде, что сетка сможет остановить их или по крайней мере сделать так, чтобы взрыв произошел на расстоянии.

Эффективность этой конструкции уже вызвала много вопросов у пользователей сети, а некоторые просто решили посмеяться над технологическими достижениями "сверхдержавы".

Как сообщалось ранее, накануне в сети появились фотографии того, как россияне закрывают свои самолеты автомобильными шинами. Это вызвало удивление как у пользователей сети, так и у западных военных аналитиков.