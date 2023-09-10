"Це кінець": росіяни створили новий "захист" для літаків замість шин, ніж повеселили мережу (фото)

Захист із шин мабуть не прижився

Атаки українських дронів на російську авіацію, мабуть, сильно турбують росіян, які вже відзначилися створенням захисту з автомобільних шин, що "не має аналогів". Тепер вони пішли далі та спробували закрити літаки сітковими навісами.

Відповідними знімками поділився telegram-канал Nexta. Як видно на фото, весь винахід являє собою дві трубчасті конструкції між якими натягнута сітка.

Очевидно, її мета полягає в тому, щоб ловити ті дрони, які будуть падати на літаки зверху, сподіваючись, що сітка зможе зупинити їх або принаймні зробити так, щоб вибух стався на відстані.

Ефективність цієї конструкції вже викликала багато питань у користувачів мережі, а деякі просто вирішили посміятися з технологічних досягнень "наддержави".

Як повідомлялося раніше, напередодні у мережі з’явилися фотографії того, як росіяни закривають свої літаки автомобільними шинами. Це здивувало як користувачів мережі, так і західних військових аналітиків.