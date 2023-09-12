Привіт від санкцій? У росії ледь не впав літак із сотнею пасажирів (фото та відео)

До медиків за допомогою звернулися чотири особи

У Новосибірській області пасажирський літак Airbus A320 "Уральських авіаліній", що виконував рейс Сочі — Омськ здійснив екстрену посадку на грунт в Убінському районі (180 кілометрів від Новосибірська). Причиною цього стали проблеми з гідросистемою.

Про це у вівторок, 12 вересня, повідомляє Telegram-канал SHOT, посилаючись на власні джерела. За його даними, на борту літака було 170 осіб, з яких 23 — діти.

"Після відмови гідравлічної системи, екіпаж побоювався, що літаку не вистачить довжини ЗПС омського аеропорту, і вони на повній швидкості викотяться за її межі. Все через те, що при відмові гідравліки у літака не працюють заслінки на крилах, що гальмують. У результаті, пілоти вирішили вести борт до Новосибірська. По дорозі у них закінчилося паливо, і літак довелося екстрено садити в поле в районі села Убинське", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі пасажири літака евакуювали самостійно. Їх доставлять до Києва на автобусах і, за даними пабліка, вони отримають по 100 тисяч рублів.

Внаслідок пригоди чотири особи звернулися до медиків за допомогою. Двох із них відправили на рентген, ще двом лікарі надали допомогу на місці.

Водночас Росавіація створила комісію з розслідування причин та екстреної посадки Airbus A320. Прокуратура здійснює перевірку виконання законодавства про безпеку польотів.

Для довідки: Airbus A320 "Уральських авіаліній" був випущений у 2004 році й здійснив свій перший політ понад 19 років тому. В "Уральських авіалініях" він виконував рейси з травня 2013 року.

На опублікованих у соціальних мережах кадрах можна побачити сліди спалаху на фюзеляжі. Таким чином західні санкції, через які країна-агресор залишилася без потрібних деталей для літаків, мабуть, все ж таки діють.

Тим часом у соцмережах публікують фотографію пілота, який здійснив екстрену посадку літака.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в республіці Алтай у Росії впав пасажирський вертоліт. Внаслідок події є загиблі та постраждалі.