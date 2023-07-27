У росії впав і згорів вертоліт: багато загиблих та постраждалих (відео)

Борт летів на гору Білуха

У росії в республіці Алтай впав Мі-8 з туристами. Загинуло шестеро людей, ще декілька отримали важкі травми.

Про це повідомляють РосЗМІ.

"Під час заходу на посадку в населеному пункті Тюнгур Усть-Коксинського району вертоліт Мі-8 авіакомпанії "Алтай авіа" зачепив електричні проводи, впав і загорівся. На борту знаходилися 13 осіб", — повідомили в медичних службах регіону.

Російські Telegram-канали публікують відео з місця.

А це — імовірно той самий вертоліт, що впав, перед катастрофою. Туристи літали на гору Білуха.

Повідомляється, що від вертольота практично нічого не залишилося: він майже повністю згорів.

Кількість постраждалих досягла десяти, у них дуже серйозні травми: опіки до 90% тіла та множинні переломи.

Як повідомляв "Телеграф", у квітні у Волгоградській області росії зазнав аварії вертоліт санавіації. Пілот загинув на місці падіння.

Крім того, ми розповідали, що 23 лютого в Білгородській області розбився бойовий літак російських окупантів. Пілот зміг катапультуватись, але це йому не допомогло.