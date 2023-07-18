У Польщі літак упав на ангар, у якому люди ховалися від дощу (відео)

Причиною падіння попередньо називають погану погоду

У Польщі легкий літак Cessna впав на ангар, у якому люди намагалися зачекати на негоду. Через це п’ятеро людей загинули, а ще десять отримали травми.

Як інформує місцеве видання Remiza, пригода сталася на аеродромі в селі Хрцинно у Новодвурському повіті.

Чому літак упав на ангар наразі невідомо, проте є припущення, що у всьому винна погана видимість. Цей літак зазвичай використовувався для підйому повітря парашутистів, але через бурі він міг збитися з курсу.

Загалом в ангарі ховалися близько десяти осіб, із них п’ятеро отримали травми різного ступеня тяжкості, за життя частини борються лікарі.

Внаслідок авіакатастрофи загинули п’ятеро людей, серед яких один із пілотів літака. Загалом на борту літального апарату перебували троє людей, один із них отримав поранення, а ще один не постраждав.

Як повідомлялося раніше, в Одеській області напередодні сталася серйозна ДТП за участю вантажівки та позашляховика, внаслідок чого чотири особи загинули та одна постраждала.